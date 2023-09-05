Камил Гаджиев прокомментировал перестрелку Вагабова и Магомеда «Железки»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на новость о том, что между Вагабом Вагабовым и Магомедом Магомедовым по прозвищу «Железка» произошел конфликт со стрельбой.

«Тему вроде пораскачивали, она потухла, мы ее разжигать не будем. Для меня что важно: знаю обоих, вижу что оба живы и здоровы. Это самое главное. Надеюсь, что между Магой и Вагабом все ровно», — сказал Гаджиев на видео, опубликованном на канале Kamil Time в YouTube.

Криминальное происшествие случилось 31 августа в Махачкале. Как сообщает Telegram-канал «Спросите у Расула», причиной конфликта стали долговые обязательства третьих лиц.

Вагабов — чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе. Магомедов — близкий друг Хабиба Нурмагомедова и один из первых учеников Абдулманапа Нурмагомедова.