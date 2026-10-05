Чопанов проиграл в схватке за бронзу на чемпионате мира по дзюдо в Баку

Россиянин Мурад Чопанов занял пятое место в весовой категории до 66 кг на чемпионате мира по дзюдо в Баку.

В схватке за бронзовую медаль 28-летний россиянин уступил призеру Олимпийских игр молдаванину Денису Виеру.

Ранее бронзовую медаль турнира в весовой категории до 48 кг завоевала россиянка Сабина Гилязова.

Чопанов является победителем и серебряным призером чемпионатов Европы. Также на его счету три победы на турнирах Большого шлема.

Чемпионат мира проходит с 4 по 11 октября. Сборная России выступает на турнире с национальными флагом и гимном.