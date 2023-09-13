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Сегодня, 19:50

Тренер Минеева — о молодом Федоре Емельяненко: «Его в борьбе никто посадить не мог»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Федор Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тренер Владимира Минеева по ударной технике Умар Умахандибиров рассказал, каким запомнился Федор Емельяненко, когда тот в начале карьеры тренировался у Волк-Хана (настоящее имя Магомедхан Гамзатханов) в Туле.

«Я еще тогда служил, мне было 19 лет, во мне было 75 кг. Помню первый день, когда Федор зашел в зал с сумкой. Провел первую схватку, и Волк-Хан, сидевший рядом с нами, сказал: «Ребята, посмотрите, у этого человека большое будущее». У Федора было сильное желание. Борьба у Федора была, он же выходец из дзюдо... просто нереально было его посадить. Вот взял одну ногу, и что ни делай, невозможно было», — сказал Умахандибиров в интервью «СЭ».

Умахандибиров — племянник Волк-Хана.

15 сентября в Элисте Минеев проведет бой по кикбоксингу против экс-чемпиона Bellator бразильца Рафаэля Карвальо.

Федор Емельяненко
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