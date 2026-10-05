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Чемпионат мира по дзюдо 2026 5 октября: расписание, время начала, россияне

Чемпионат мира по дзюдо 5 октября: расписание второго дня и время начала

Василий Рогов

В понедельник, 5 октября, в Баку пройдет второй соревновательный день чемпионата мира по дзюдо 2026 года. На Национальной гимнастической арене будут разыграны два комплекта медалей: в весовой категории до 66 кг у мужчин и до 52 кг у женщин. Индивидуальный чемпионат мира проходит с 4 по 10 октября, после чего 11 октября состоятся соревнования смешанных команд.

Предварительные схватки второго дня по официальному расписанию Международной федерации дзюдо начнутся в 10.00 по времени Баку — в 9.00 по московскому времени. Финальный блок запланирован на 18.00 по местному времени, что соответствует 17.00 мск.

Расписание чемпионата мира по дзюдо 5 октября, время московское

9.00 — предварительные схватки, мужчины до 66 кг и женщины до 52 кг.
17.00 — финальный блок в категориях до 66 кг у мужчин и до 52 кг у женщин.

В мужском турнире до 66 кг в официальной заявке IJF находятся 48 спортсменов. Россию в этой категории представят Рамазан Абдулаев и Мурад Чопанов. Абдулаев получил третий номер посева и занимает третье место в мировом рейтинге. Чопанов посеян под восьмым номером и располагается на десятой строчке рейтинга IJF. В апреле 2026 года Чопанов стал чемпионом Европы в категории до 66 кг.

В женской категории до 52 кг заявлены 37 дзюдоисток. Представительниц России в этом весе в официальном списке участников нет. Таким образом, во второй день чемпионата мира из российских спортсменов на татами должны выйти только Абдулаев и Чопанов.

В личном турнире чемпионата мира в Баку заявлены 622 спортсмена из 93 стран. В течение семи соревновательных дней будут разыграны награды в 14 весовых категориях — семи мужских и семи женских.

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