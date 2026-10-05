ЧМ-2026 по дзюдо, медальный зачет на 5 октября: Япония лидирует, Россия делит шестое место

В понедельник, 5 октября, на чемпионате мира-2026 по дзюдо разыграли награды в двух весовых категориях — до 66 кг у мужчин и до 52 кг у женщин.

Обе золотые медали дня завоевали представители Японии. Хифуми Абэ стал чемпионом мира в весовой категории до 66 кг, а его сестра Ута Абэ победила в категории до 52 кг.

Россияне 5 октября остались без медалей. Мурад Чопанов дошел до схватки за бронзу в категории до 66 кг, где уступил представителю Молдавии Денису Виеру, и занял пятое место. Рамазан Абдулаев выбыл на предварительной стадии.

После двух дней соревнований у сборной России остается одна бронзовая медаль. Япония лидирует с тремя золотыми и двумя бронзовыми медалями.

Медальный зачет после второго дня

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Япония 3 0 2 5 2 Азербайджан 1 0 0 1 3 Испания 0 2 1 3 4 Италия 0 1 1 2 5 Казахстан 0 1 0 1 6 Россия 0 0 1 1 Грузия 0 0 1 1 Молдавия 0 0 1 1 Франция 0 0 1 1

ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. В индивидуальных соревнованиях участвуют 622 спортсмена из 93 стран.