ЧМ-2026 по дзюдо, медальный зачет на 5 октября: Япония лидирует, Россия делит шестое место
В понедельник, 5 октября, на чемпионате мира-2026 по дзюдо разыграли награды в двух весовых категориях — до 66 кг у мужчин и до 52 кг у женщин.
Обе золотые медали дня завоевали представители Японии. Хифуми Абэ стал чемпионом мира в весовой категории до 66 кг, а его сестра Ута Абэ победила в категории до 52 кг.
Россияне 5 октября остались без медалей. Мурад Чопанов дошел до схватки за бронзу в категории до 66 кг, где уступил представителю Молдавии Денису Виеру, и занял пятое место. Рамазан Абдулаев выбыл на предварительной стадии.
После двух дней соревнований у сборной России остается одна бронзовая медаль. Япония лидирует с тремя золотыми и двумя бронзовыми медалями.
Медальный зачет после второго дня
|
Место
|
Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
1
|
Япония
|
3
|
0
|
2
|
5
|
2
|
Азербайджан
|
1
|
0
|
0
|
1
|
3
|
Испания
|
0
|
2
|
1
|
3
|
4
|
Италия
|
0
|
1
|
1
|
2
|
5
|
Казахстан
|
0
|
1
|
0
|
1
|
6
|
Россия
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
Грузия
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
Молдавия
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
Франция
|
0
|
0
|
1
|
1
ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. В индивидуальных соревнованиях участвуют 622 спортсмена из 93 стран.