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ЧМ-2026 по дзюдо, медальный зачет на 5 октября: на каком месте сборная России

ЧМ-2026 по дзюдо, медальный зачет на 5 октября: Япония лидирует, Россия делит шестое место

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела

В понедельник, 5 октября, на чемпионате мира-2026 по дзюдо разыграли награды в двух весовых категориях — до 66 кг у мужчин и до 52 кг у женщин.

Обе золотые медали дня завоевали представители Японии. Хифуми Абэ стал чемпионом мира в весовой категории до 66 кг, а его сестра Ута Абэ победила в категории до 52 кг.

Россияне 5 октября остались без медалей. Мурад Чопанов дошел до схватки за бронзу в категории до 66 кг, где уступил представителю Молдавии Денису Виеру, и занял пятое место. Рамазан Абдулаев выбыл на предварительной стадии.

После двух дней соревнований у сборной России остается одна бронзовая медаль. Япония лидирует с тремя золотыми и двумя бронзовыми медалями.

Медальный зачет после второго дня

Место

Страна

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Япония

3

0

2

5

2

Азербайджан

1

0

0

1

3

Испания

0

2

1

3

4

Италия

0

1

1

2

5

Казахстан

0

1

0

1

6

Россия

0

0

1

1

Грузия

0

0

1

1

Молдавия

0

0

1

1

Франция

0

0

1

1

ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. В индивидуальных соревнованиях участвуют 622 спортсмена из 93 стран.

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