ЧМ-2026 по дзюдо: расписание и результаты сборной России 5 октября

В понедельник, 5 октября, на чемпионате мира-2026 разыграют два комплекта наград — в весовой категории до 66 кг у мужчин и до 52 кг у женщин.

5 октября, понедельник

09:00 мск. Предварительный раунд:

Мужчины — 66 кг

Женщины — 52 кг

19:00 мск. Финальный блок:

Мужчины — 66 кг

Женщины — 52 кг

ЧМ-2026 по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан) с 4 по 11 октября. Участие в турнире принимают 93 страны и 622 спортсмена.