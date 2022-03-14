Российские дзюдоисты приостановили участие в турнирах под эгидой международной федерации

Российские дзюдоисты приостановили выступления на соревнованиях под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF) и Европейского союза дзюдо (EJU), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо России.

Решение принято в связи со сложившейся внешнеполитической обстановкой. Также свое участие в международных турнирах прекратили белорусские дзюдоисты.

Ранее IJF отменила все турниры на территории России из-за обострения ситуации на Украине. При этом организация разрешила спортсменам из России принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.