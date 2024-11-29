Тренер Магомедалиев оценил шансы Токова в бою против Шлеменко

Тренер Расул Магомедалиев рассказал о подготовке Анатолия Токова к бою с Александром Шлеменко.

«Анатолий уже в третий раз готовится у нас и будет готовиться и дальше к ответственным боям. Подготовка у нас проходит очень хорошо. Мы обновляем Анатолия во многих моментах. Главная задача, чтобы ни одна из сторон не травмировалась, и оба бойца подошли к бою в оптимальном состоянии и показали хороший и зрелищный бой для публики.

Шансы я оцениваю как 60 на 40 в пользу Анатолия, не потому что мы его готовим, а потому что вижу, на что он способен и что может делать. У него все очень хорошо получается, он прогрессирует во многих моментах», — цитирует тренера Vseprosport.

Шлеменко и Токов возглавят турнир RCC 21, который состоится 14 декабря в Екатеринбурге.