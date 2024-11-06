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Сегодня, 16:47

Адвокат Ивана Емельяненко уточнил, что спортсмен предстанет перед судом 26 ноября

Микеле Антонов
Корреспондент
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Иван Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сергей Карпеев, адвокат младшего брата Федора и Александра Емельяненко, Ивана Емельяненко, уточнил «СЭ» дату суда по делу об избиении человека.

— Поведение Ивана вызвано противоправным поведением потерпевшего. Не то что он великий злодей, просто так избил человека. Нет, там были и причины, и повод. Конечно, Ивана это не оправдывает. Будучи спортсменом, он мог бы и сдержаться. Но он сам говорит, что никогда не находился в ситуации, когда человек оскорбляет его в лицо. Он его, видимо, выводил на эмоции, провоцировал.

— Когда будет суд?

— 26 ноября.

В среду, 6 ноября стало известно, что 36-летнему Емельяненко предъявлено обвинение в избиении человека. По словам адвоката бойца, против спортсмена возбуждено дело по части 1 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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