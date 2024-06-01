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Шлеменко нокаутировал американца Миллендера на турнире в Омске

Алина Савинова
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко одержал победу над экс-бойцом UFC американцем Кертисом Миллендером в главном бою турнира SFC 10 в Омске.

40-летний россиянин одолел своего соперника в первом раунде, отправив его в технический нокаут.

Эта победа стала для Шлеменко четвертой подряд. Всего за карьеру в ММА он одержал 66 побед, потерпел 15 поражений. Один бой с его участием завершился вничью, а еще один был признан несостоявшимся.

На счету 36-летнего Миллендера 21 победа и 11 поражений.

Александр Шлеменко
Кертис Миллендер
ММА
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