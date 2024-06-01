Шлеменко — о турнире в Омске: «Выступать на родине сложнее по всем показателям»

Боец ММА Александр Шлеменко поделился мыслями о предстоящем турнире SFC 10, который пройдет 1 июня в Омске.

«Мы готовим мне смену. Например, Андрей Корешков. Выступать у себя на родине сложнее и затратнее по всем показателям. Я трачу много своих денег, на премиальные. Чем больше я заработаю, тем лучше проведу турниры и тем довольнее останутся наши ребята. Недавно в Омске проходил турнир по ММА, назывался «Чемпион». У них прошел провально. У нас, к счастью, осталось мало билетов. Будет sold out. G-Drive Арена — просто бомба. Я такого не видел нигде. Все восемь тысяч мест будут заняты», — цитирует Шлеменко MMA.Metaratings.ru.

На турнире SFC 10 Шлеменко проведет поединок против Кертиса Миллендера. На счету Шлеменко 64 победы, 15 поражений и одна ничья. Еще один его бой признан несостоявшимся. В активе Миллендера 22 победы и 9 поражений. Один бой с его участием также был признан несостоявшимся.