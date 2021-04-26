Спортсмены из 30 регионов приняли участие в чемпионате России по тайскому боксу

Более 200 спортсменов из 30 регионов приняли участие в чемпионате России по тайскому боксу в Кемерове, сообщает ТАСС. Турнир пройдет до 30 апреля.

«Тайский бокс — один из самых развивающихся видов единоборств, в следующем году Всемирные игры пройдут в США, в 2023 году наш вид спорта включен в программу Европейских игр. Чемпионат в Кемерове является основным этапом отбора в сборную России», — приводит слова президента Федерации тайского бокса России Дмитрия Путилина ТАСС.

Почетными гостями соревнования стали экс-чемпион мира по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд, посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават и многократный чемпион мира по тайскому боксу Артем Вахитов.