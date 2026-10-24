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Петр Ян — Мераб Двалишвили: во сколько начало боя UFC 333, где смотреть трансляцию 24 октября 2026

Петр Ян — Мераб Двалишвили: во сколько начало боя UFC 333

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Петр Ян и Мераб Двалишвили.
Фото Getty Images

Россиянин Петр Ян и грузин Мераб Двалишвили проведут титульный бой в легчайшем весе на турнире UFC 333 в субботу, 24 октября. Поединок состоится на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) и станет соглавным событием вечера.

ММА UFC: Ян — Двалишвили

Основной кард турнира начнется в 21.00 по московскому времени. Бой Ян — Двалишвили ожидается ориентировочно в 23.00 мск.

Где смотреть бой Ян — Двалишвили 24 октября

Прямую трансляцию UFC 333 в России покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Федеральный канал начнет эфир в 19.00 мск, «Матч! Боец» — в 17.00.

Смотреть турнир онлайн также можно на сайте matchtv.ru, а также на платной платформе UFC Fight Pass.

33-летний Ян подходит к бою с профессиональным рекордом 20 побед и 5 поражений. На его счету 7 побед нокаутом и 1 приемом. Россиянин является действующим чемпионом UFC в легчайшем весе.

34-летний Двалишвили одержал 21 победу при 5 поражениях. Три поединка он выиграл нокаутом, два — приемом.

Это будет третья встреча соперников. В марте 2023 года победил Двалишвили, а в декабре 2025-го Ян взял реванш и вернул чемпионский пояс.

Алекс Волкановски, Мовсар Евлоев, Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Мераб Двалишвили.Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили: онлайн-трансляция UFC 333

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 333. Следить за ключевыми событиями и результатом боя Ян — Двалишвили можно в матч-центре ММА на нашем сайте.

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
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