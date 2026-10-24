Александр Волков — Ризван Куниев: во сколько начало боя UFC 333

Российские тяжеловесы Александр Волков и Ризван Куниев встретятся на турнире UFC 333 в субботу, 24 октября. Поединок состоится на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) и войдет в основной кард соревнований.

ММА UFC: Волков — Куниев

Главный кард начнется в 21.00 по московскому времени. Бой Волков — Куниев ожидается ориентировочно в 21.30-22.00 мск.

Где смотреть бой Волков — Куниев 24 октября

Прямую трансляцию UFC 333 в России покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Бесплатный эфир на «Матч ТВ» начнется в 19.00 мск, показ на «Матч! Боец» — в 17.00.

Онлайн турнир можно посмотреть на matchtv.ru и платной платформе UFC Fight Pass.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 333. Следить за ключевыми событиями и результатом боя Волков — Куниев можно в матч-центре ММА на нашем сайте.

37-летний Волков занимает второе место в рейтинге UFC в тяжелом весе. Его профессиональный рекорд — 40 побед и 11 поражений. Россиянин выиграл 24 боя нокаутом и 4 приемом.

34-летний Куниев занимает седьмую строчку рейтинга. На его счету 14 побед, 3 поражения, 1 ничья и 1 несостоявшийся бой (NC). Семь побед он одержал нокаутом, две — приемом.

В предыдущем поединке Волков победил Вальдо Кортеса-Акосту решением судей, а Куниев выиграл у Тайрелла Форчуна техническим нокаутом.

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