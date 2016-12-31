08:47 31 декабря 2016 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Нуньес нокаутировала Роузи в первом раунде

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Аманда Нуньес в поединке в рамках UFC 207 в Лас-Вегасе победила Ронду Роузи. Нуньес нокаутировала свою соперницу в первом раунде. Таким образом, бразильянка защитила титул чемпионки в легчайшей весовой категории.

Напомним, для Роузи этот бой стал первым с ноября прошлого года, когда она потерпела первое поражение в UFC, проиграв Холли Холм. Нуньес свой чемпионский титул завоевала в поединке с Мишей Тейт, которая, в свою очередь, отобрала его у Холм.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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outz

На пенсию.

13:42 31 декабря 2016

SportsMan

Из поединка с Холли Холм так ничего и не извлекли, опять те же грабли по сути )) Ронде пора на покой, например, в Голливуд. )

13:31 31 декабря 2016

Max1956

Просто не понятно, чем ее тренер занимался весь год - бокса у Ронды как не было, так и нет. Она весьма хорошо борется, но как только попадает на хороших ударников - тушите свет. Печальный конец спортивной карьеры. А "львица", молодец.

12:27 31 декабря 2016

bvp

Женские бои - тупиковая ветвь природы. Не женское это дело.

12:12 31 декабря 2016

crabuzz

Вот есть Лепрекон, он ведет себя вызывающе, но обычно достойно. А есть Жырная Роузи, которая свинья не только визуально. Это, наверное ,плохо, но я немного злорадствую ее поражению.

12:10 31 декабря 2016

Митяй Антибомж

Khyron Ну, справедливости ради, это был стоячий нокаут. Техническое поражение. Но я рад, что толстуху деклассировали :) ************ На жену свою посмотри - вот где толстуха ))

09:59 31 декабря 2016

Митяй Антибомж

Сломалась Рожка. Всё. Можно завязывать.

09:58 31 декабря 2016

Khyron

Ну, справедливости ради, это был стоячий нокаут. Техническое поражение. Но я рад, что толстуху деклассировали :)

09:47 31 декабря 2016

Тетраграмматрон

Не смогла справиться с первым поражением. Холли сломала её полностью) Надо заканчивать.

09:12 31 декабря 2016

Бек_07_15_65

ПОлный декласс

09:01 31 декабря 2016

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