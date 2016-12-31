Нуньес нокаутировала Роузи в первом раунде

Аманда Нуньес в поединке в рамках UFC 207 в Лас-Вегасе победила Ронду Роузи. Нуньес нокаутировала свою соперницу в первом раунде. Таким образом, бразильянка защитила титул чемпионки в легчайшей весовой категории.
Напомним, для Роузи этот бой стал первым с ноября прошлого года, когда она потерпела первое поражение в UFC, проиграв Холли Холм. Нуньес свой чемпионский титул завоевала в поединке с Мишей Тейт, которая, в свою очередь, отобрала его у Холм.
outz
На пенсию.
13:42 31 декабря 2016
SportsMan
Из поединка с Холли Холм так ничего и не извлекли, опять те же грабли по сути )) Ронде пора на покой, например, в Голливуд. )
13:31 31 декабря 2016
Max1956
Просто не понятно, чем ее тренер занимался весь год - бокса у Ронды как не было, так и нет. Она весьма хорошо борется, но как только попадает на хороших ударников - тушите свет. Печальный конец спортивной карьеры. А "львица", молодец.
12:27 31 декабря 2016
bvp
Женские бои - тупиковая ветвь природы. Не женское это дело.
12:12 31 декабря 2016
crabuzz
Вот есть Лепрекон, он ведет себя вызывающе, но обычно достойно. А есть Жырная Роузи, которая свинья не только визуально. Это, наверное ,плохо, но я немного злорадствую ее поражению.
12:10 31 декабря 2016
Митяй Антибомж
Khyron Ну, справедливости ради, это был стоячий нокаут. Техническое поражение. Но я рад, что толстуху деклассировали :) ************ На жену свою посмотри - вот где толстуха ))
09:59 31 декабря 2016
Митяй Антибомж
Сломалась Рожка. Всё. Можно завязывать.
09:58 31 декабря 2016
Khyron
Ну, справедливости ради, это был стоячий нокаут. Техническое поражение. Но я рад, что толстуху деклассировали :)
09:47 31 декабря 2016
Тетраграмматрон
Не смогла справиться с первым поражением. Холли сломала её полностью) Надо заканчивать.
09:12 31 декабря 2016
Бек_07_15_65
ПОлный декласс
09:01 31 декабря 2016