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Сегодня, 01:06

Минаков: «Раньше осени у меня не будет вариантов выступить»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков заявил, что сможет выйти в октагон не раньше осени 2024 года.

«На данный момент информации и новостей о предстоящих боях нет. Я думаю, что до осени их и не будет. Эта пауза не от меня зависит. У организации, с которой мы планировали взаимодействие, выстроена сетка турниров. Туда не влезешь. Дважды у меня переносился бой из-за травм. А дальше уже очередь по главным поединкам. До осени не будет вариантов выступить. Рассматриваю ли я возможность выйти на замену? Нет. Мне нужно время на подготовку. Если бы я постоянно находился в зале, как это было до 2014 года... Да и в том случае я бы не стал выходить на замену, тем более в России», — приводит Metaratings слова Минакова.

39-летний боец одержал 22 победы и потерпел 2 поражения в профессиональной карьере в ММА.

Минаков провел последний бой 30 марта 2024 года — тогда он победил Оли Томпсона решением судей на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: Metaratings
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