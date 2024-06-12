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Сегодня, 02:28

Имеля и Фомич проведут бой на Top Dog 30 в Уфе

Евгений Козинов
Корреспондент
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20 июля в Уфе состоится 30-й турнир лиги кулачных боев Top Dog, в рамках которого Игорь «Имеля» Ионов проведет бой против Олега «Фомича» Фомичева, сообщает MMA.Metaratings.ru.

30-летний Ионов последний бой провел в апреле 2024 года на турнире Top Dog 28, одержав победу над Марселем Хановым единогласным решением судей. На его счету семь побед и одно поражение.

27-летний Фомичев в апреле 2024 года на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» победил Николая Данилова нокаутом в первом раунде. В его активе десять побед и одно поражение.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/imelya-i-fomich-provedut-boi-20-iyulya-na-top-dog-30-v-ufe-371837/
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