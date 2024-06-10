Джош Томсон назвал секрет успеха Федора Емельяненко

Экс-чемпион Strikeforce в легком весе Джош Томсон (22-9) не согласен с главой UFC Даной Уайтом, что экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) является лучшим тяжеловесом лиги, вспомнив карьеру Федора Емельяненко (40-7).

«Нет, Джонс не победил лучшего тяжеловеса в мире, — сказал Томсон на подкасте WEIGHING IN. — Мне нравится Сирил Ган, я думаю, он отлично подходит для тяжелого веса, он супер атлетичен, но не лучший. Давайте вспомним, что Франсис Нганну борол его несколько раз. Слушай, он отличный боец, но он даже не уровень Франсиса Нганну.

Борцы в тяжелом весе всегда добивались наибольшего успеха. Брок Леснар, Кейн Веласкес, ДиСи [Даниэль Кормье], а теперь и Джон Джонс. Все очень просто. Если у тебя посредственная борьба, в тяжелом весе ты справишься, ты будешь успешен.

Вспомните Федора Емельяненко, не самого большого тяжеловеса, но он не пытался сбросить вес. Хотите знать, почему? Он знал, что в тяжелом весе он победит всех, потому и сделал такую успешную карьеру, потому что знал, что у него есть возможность проводить сабмишены со спины. Он знал, что у него есть мощный ground and pound, что у него есть динамиты в руках, но он не был большим тяжеловесом".

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Стипе Миочича (20-4) на UFC 295. Травма должна была вывести Джонса из строя на восемь месяцев.