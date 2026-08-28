Камоцкий проведет реванш с Гавайским Хитманом в титульном бою 23 октября в Абу-Даби

Россиянин Василий Камоцкий, известный по прозвищу Пельмень, проведет реванш с Дейном Вернесом (Гавайским Хитманом) на турнире лиги пощечин Power Slap 25 23 октября, сообщила пресс-служба организации.

Турнир состоится в Абу-Даби (ОАЭ). Пельмень и Гавайский Хитман встретятся в главном бою события. На кону будет стоять чемпионский пояс в супертяжелом весе.

30 июля 36-летний Камоцкий победил поляка Давида Залевского на турнире Power Slap 22.

Первый бой Пельменя и Гавайского Хитмана состоялся в июле 2025 года и завершился победой американца.