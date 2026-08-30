Сборная России по дзюдо выиграла медальный зачет турнира Большого шлема в Лозанне

Сборная России по дзюдо заняла первое место в медальном зачете турнира Большого шлема в Лозанне (Швейцария).

Российские спортсмены завоевали две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды. Второе место заняла Япония (2-1-3), на третьей строчке — Германия (2-1-0).

На турнире Большого шлема в Лозанне среди россиян победителями стали Марина Воробьева (весовая категория до 48 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг). Серебро у Данила Лаврентьева (до 73 кг), бронза — у Мадины Таймазовой (до 70 кг), Марии Ивановой (свыше 78 кг), Рамазана Абдулаева (до 66 кг) и Егора Андони (до 90 кг).

Российские дзюдоисты выступают на турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо с флагом страны и в сопровождении национального гимна.