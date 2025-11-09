Лиги кулачных боев BKFC и IBA Bare Knuckle проведут совместный турнир Россия — США

Американская организация Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) и российская лига IBA Bare Knuckle договорились о проведении совместного турнира в следующем году. Они планируют собрать лучших бойцов обеих стран.

«Мы с Дэвидом Фельдманом обсуждали проведение совместного турнира в ноябре в Дубае, но решили перенести на следующий год для тщательной подготовки. Турнир может пройти в формате «стенка на стенку»: Россия против Америки», — цитирует основателя российской организации Александра Киршанова Meta MMA.

IBA Bare Knuckle уже имеет опыт проведения масштабных турниров. Один из них прошел 31 октября в Москве, где Мухамед Калмыков победил Хамзата Куриева техническим нокаутом.

BKFC — крупнейшая в мире организация кулачных боев. Она известна участием таких звезд, как Майк Перри и Люк Рокхолд. Коллаборация с российской лигой станет первым в истории мероприятием такого масштаба в этом виде спорта.