Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА

9 ноября, 17:02

Лиги кулачных боев BKFC и IBA Bare Knuckle проведут совместный турнир Россия — США

Анастасия Пилипенко

Американская организация Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) и российская лига IBA Bare Knuckle договорились о проведении совместного турнира в следующем году. Они планируют собрать лучших бойцов обеих стран.

«Мы с Дэвидом Фельдманом обсуждали проведение совместного турнира в ноябре в Дубае, но решили перенести на следующий год для тщательной подготовки. Турнир может пройти в формате «стенка на стенку»: Россия против Америки», — цитирует основателя российской организации Александра Киршанова Meta MMA.

IBA Bare Knuckle уже имеет опыт проведения масштабных турниров. Один из них прошел 31 октября в Москве, где Мухамед Калмыков победил Хамзата Куриева техническим нокаутом.

BKFC — крупнейшая в мире организация кулачных боев. Она известна участием таких звезд, как Майк Перри и Люк Рокхолд. Коллаборация с российской лигой станет первым в истории мероприятием такого масштаба в этом виде спорта.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Бокс/ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Популярное видео
Серия «Сибири» — 12 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 12 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Габбасов предложил ввести национальные единоборства в школьную программу

Баста даст концерт на турнире кулачной лиги Force FC в Москве

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости