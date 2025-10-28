Габбасов предложил ввести национальные единоборства в школьную программу

Исполнительный директор Российского союза боевых искусств (РСБИ) Рамиль Габбасов предложил включить национальные единоборства в школьную программу.

«Включение в школьную программу [национальных видов единоборств] будет очень актуальным, потому что они несут народные традиции. Развивая национальные виды [спорта], мы [приобщаем] нашу молодежь к нашим традициям», — цитирует Габбасова ТАСС.

В октябре Чувашия приняла II Всемирные игры национальных видов единоборств, собрав 6 тысяч участников из 39 государств. Впервые эти соревнования прошли в республике в 2023 году, когда в них участвовали 2 тысячи спортсменов из 25 стран.