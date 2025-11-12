Бокс/ММА
12 ноября, 18:07

Баста даст концерт на турнире кулачной лиги Force FC в Москве

Рэпер Баста объявил, что выступит с концертом на турнире кулачной лиги Force FC, который пройдет 6 декабря в Москве.

«Не так давно стартовала наша ростовская бойцовская лига Force FC. Позади два громких турнира, а скоро состоится третий. Он пройдет 6 декабря в Москве. Вас ждет красота кулачного спорта и честные бои один на один. В главном бою вечера сойдутся Тимур «Фартовый» из Ростова-на-Дону и Саня Хоронженко из Крыма. В программе будет много интересного, а я поддержу ребят своим выступлением», — заявил Баста в своих социальных сетях.

Первые два турнира лиги Force FC прошли в Ростове-на-Дону и Краснодаре. В карде московского турнира запланированы семь поединков.

