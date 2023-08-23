Куат Хамитов — о бое со Шлеменко: «Это самый большой гонорар в казахстанском ММА»

Казахский боец Куат Хамитов (24-8) рассказал, как велись переговоры о бое с экс-чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко (63-15).

«Бой [со Шлеменко] получилось сделать очень быстро. Но смотря со стороны, казалось, будто переговоры шли полгода. Потому что буквально двое суток без остановки днем и ночью велись переговоры. Они настолько хотели этого боя, что подняли гонорар почти в разы. Наверное, это самый большой гонорар в казахстанском ММА», — приводит слова Хамитова Sports.kz.

Шлеменко и Хамитов могут подраться осенью в лиге Top Fight в Москве.