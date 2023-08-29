Тренер Цукерберга рассказал, почему Илон Маск отказался драться

28-летний американский боец Кхай Ву (7-4), который является одним из тренеров долларового миллиардера Марка Цукерберга, заявил, что Илон Маск отказался драться с Цукербергом.

«Я не думаю, что Илон хочет этого, и это все, что я могу сказать, — сказал Ву Mirror Fighting. — Я не удивлюсь [если Цукерберг будет драться с кем-то еще], Марк чрезвычайно конкурентоспособен и очень талантлив в своих спортивных начинаниях, он участвовал в турнире по джиу-джитсу и выиграл его, что было потрясающе. Он постоянно тренируется, и я не удивлюсь, если он захочет бросить вызов самому себе.

Я думаю, что Илон не хотел принимать бой, потому что в реальности все могло закончиться для него не очень хорошо. Бой нельзя купить. Если ты выходишь со мной в клетку, я бью изо всех сил. Это не командный вид спорта, где тебя могут подстраховать».

Ранее Цукерберг заявил, что Маск, несмотря на все разговоры в соцсетях, не собирается проводить с ним бой.