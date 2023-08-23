Минеев рассказал, как чуть не подрался со Шлеменко перед боем в 2016 году

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев раскрыл детали конфликта с Александром Шлеменко перед боем с Ясуби Эномото в 2016 году.

«Драки не было, — сказал Минеев «СЭ». — Там такая история была: я тогда был набирающим обороты спортсменом, и я выразил свое желание подраться с Александром. Видимо, ему форма этого не понравилась. Он, по-моему, никак не отвечал, и там была такая история, что-то ли мою страницу с моего сайта официального скопировали и написали какие-то слова в его адрес, то ли скрины ему скинули, что я что-то написал в его адрес — что-то оскорбительное. Не разобравшись до конца, он на эмоциях, оказавшись в Москве на турнире, а у меня тогда был бой с Эномото, и проходил он в 80 кг, я тогда очень тяжелую сгонку провел. Тогда Александр приехал в Москву, и на взвешивании, не на официальной, а на предварительной, когда мне тяжело было, когда я последние граммы догонял, он ко мне подошел и начал разговаривать в разъяренной манере.

Я понял, что он заблуждается, и понял, что отвечать и смысла нет, да и драться с ним в таком состоянии перед боем я не собирался. Ничего задевающего честь и достоинство сказано не было, просто видно было, что он в заблуждении находится. Ну и неправильно было поддаваться на эту провокацию с точки зрения здравого смысла, когда у тебя завтра бой с Эномото. Сейчас там вступать, разбираться со Шлеменко… Я просто его послушал, он что-то отошел, остыл. С тех пор мы с ним даже не виделись. Я знаю, что в разговоре с Камилом Гаджиевым он сказал, что это было не совсем корректно с его стороны».

15 сентября Минеев проведет бой по правилам кикбоксинга с бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Рафаэлем Карвальо.