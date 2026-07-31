Камоцкий сообщил, что его титульный бой с Гавайским Хитманом может пройти в 2026 году

Россиянин Василий Камоцкий, известный по прозвищу Пельмень, в разговоре с «СЭ» рассказал о своих планах после победы над поляком Давидом Залевским на турнире лиги пощечин Power Slap 22, который прошел в Белграде.

«Буду ждать боя за пояс. Возможно, он состоится в этом году. Жду, когда скажут, где и когда пройдет бой. Понятно, что соперником будет Гавайский Хитман, которому я проиграл ранее», — сказал Камоцкий «СЭ».

В 2025 году американец победил решением судей (48-46, 48-46, 47-47) и стал новым чемпионом Power Slap.