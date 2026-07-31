Василий Пельмень рассказал о примирении с поляком Залевским после боя

Россиянин Василий Камоцкий, известный по прозвищу Пельмень, в разговоре с «СЭ» рассказал о примирении с поляком Давидом Залевским после победы на турнире лиги пощечин Power Slap 22, который прошел в Белграде.

«Мы после боя списались в соцсетях, так как вживую не удалось. Поняли, что все произошло на эмоциях. Выяснилось, что у них принято говорить «курва», как у нас использовать какие-то нецензурные слова, но не для оскорбления, а для связки. Это мне объяснили уже после боя. Если бы сказали сразу, я может быть, иначе отреагировал. Но мы поговорили и пожелали друг другу удачи в дальнейшем. Я пожелал ему восстановиться после травмы, так как у него травмировалась рука. Сказал, что если все будет хорошо, готов дать ему реванш. Он написал, что хочет этого. Но я не знаю, когда это будет. К тому же, ему надо залечить руку, потому что у него произошел отрыв связки или бицепса», — сказал Камоцкий «СЭ».

Камоцкий дебютировал в Power Slap в июне 2024 года, одержав победу над поляком Камилом Марусажем. После этого он дважды встречался с американцем Коа Вирнесом. Во втором поединке 30 января 2025-го россиянин выиграл решением судей и завоевал чемпионский титул Power Slap, но позже уступил пояс его брату Дейну Вирнесу, который до сих пор владеет титулом. Лига пощечин Power Slap организована главой UFC Даной Уайтом.