Призера чемпионата России по самбо Давудова застрелили в Дагестане

Призер чемпионата России по самбо Вацилов Давудов погиб в результате стрельбы возле банкетного зала «Маракеш» в Дагестане, сообщает Telegram-канал «112».

По информации источника, 31-летний спортсмен находился на мероприятии. Когда он вышел из банкетного зала на улицу, неизвестные открыли по нему огонь из проезжающей черной «Тойоты», после чего скрылись. Одна из пуль попала Давудову в голову. Он скончался по дороге в больницу.

Отмечается, что автомобиль нападавших объявили в розыск.

Давудов является обладателем Кубка Европы по дзюдо 2016 года и бронзовым призером чемпионата России по самбо 2023-го.