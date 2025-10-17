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17 октября 2025, 19:10

Исаев стал обладателем пояса чемпиона мира WMC на «Кубке Дружбы» по муай-тай

Фото Международный турнир по муай-тай «Кубок Дружбы»

16 октября в Москве прошел международный турнир по муай-тай среди профессионалов. В УСЗ «Дружба» выступили сильнейшие спортсмены из России, Таиланда, Франции, Ирана, Египта и Турции.

«У нас большое представительство стран в «Кубке Дружбы». Кроме того, поддержать этот турнир приехали руководители национальных федераций по муай-тай. В том числе европейских федераций. Мы уверены, что «Кубок Дружбы» ждет большое будущее. Мы хотим сделать мероприятие с максимальным представительством стран. Надеюсь, впоследствии эта инициатива объединится в нечто большее — в профессиональную объединенную Лигу муай-тай», — отметил президент Федерации муай-тай России и директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Дмитрий Путилин.

В преддверии главных титульных боев за пояса чемпионов Европы и мира зрители увидели семь зрелищных поединков. В первом бое единогласным решением судей победу над Дарьей Белковой одержала София Саруханян, Владимир Тулаев одержал победу над Омером Фаруком также единогласным решением судей. Дмитрий Чангелия закончил бой досрочно, победив Мохаммада Рахмани, Егор Бикрев оказался сильнее Грифена Рачанона. Джек Рачанон выиграл техническим нокаутом у Максима Мелясова, Кирилл Хомутов досрочно победил Сангтавана. Асхаб Ахмедов принес еще одну победу России в бое с Талайтонгом.

Также на ринг вышел многократный чемпион мира по муай-тай и кикбоксингу, двукратный победитель Гран-при K-1 World МАХ Сомбат Банчамек, представивший зрителям ритуальный танец рам муай.

«Это очень полезное и очень ценное для развития спорта мероприятие. Такие турниры улучшают сотрудничество между странами. Я хотел бы поблагодарить всех организаторов, всех фанатов и всех зрителей, которые сегодня посмотрели «Кубок Дружбы». Я думаю, что муай-тай — это не только какие-то жесткие техничные соревнования, но это и дружба. Когда бойцы выходят из ринга, они могут стать друзьями», — рассказал Банчамек.

Чемпионом Европы по муай-тай по версии WMC по результатам захватывающего поединка стал трехкратный чемпион мира, триумфатор Всемирных игр Константин Шахтарин, выигравший бой у чемпиона Франции по кикбоксингу и муай-тай Брайтона Мабеля.

«Как и планировал — первый раунд взял на разведку, по второму уже подумал, что закончу — так и получилось. Соперник удивил меня, он очень хорошо оттягивался, мне даже понравилась такая «игра», — отметил Шахтарин. — Большое спасибо публике за реакцию и поддержку, потрясающая атмосфера».

В главном поединке вечера российский спортсмен, возглавляющий рейтинг мировой лиги ONE FC, чемпион мира по версии WMC Бейбулат Исаев уверенно защитил свой мировой титул, победив чемпиона Азии и Африки, представителя Египта Ибрагима Эльсави.

«Я ошибся, сам себе привез неприятный момент, расслабился. В следующий раз буду внимательнее, но тем слаще ощущение от победы. Хочу поблагодарить всех за этот турнир, получилось все на высшем уровне, а это только первый турнир. Дальше будет больше», — поделился эмоциями Исаев.

«Кубок Дружбы» приурочен к перекрестным годам культурного обмена и туризма между Россией и Таиландом. В 2026 году Таиланд примет аналогичный турнир на своей территории.

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