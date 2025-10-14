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Бокс/ММА

14 октября 2025, 15:20

В Москве пройдет Международный турнир по муайтай «Кубок Дружбы»

Бейбулат Исаев.
Фото Международный турнир по муайтай «Кубок Дружбы»

16 октября в московском УСЗ «Дружба» состоится международный турнир по муайтай среди профессионалов — «Кубок Дружбы». Мероприятие соберет сильнейших спортсменов из России, Таиланда, Франции, Ирана, Египта и Турции.

«Кубок Дружбы задуман как двухэтапное соревнование: турнир стартует 16 октября в легендарных «Лужниках», в спортивном комплексе «Дружба». Ответный этап, обещающий быть не менее зрелищным, пройдет в Таиланде в марте следующего года.

Но это только начало! В дальнейшем планируем совместно с Международной федерацией муайтай расширить горизонты и провести этапы в различных уголках мира. Этот уникальный турнир призван сплотить спортсменов разных стран», — отметил президент Федерации муайтай России и директор оргкомитета «Всемирные игры дружбы» Дмитрий Путилин.

В рамках турнира пройдет девять поединков с участием ведущих мировых мастеров муайтай, матчевая встреча между российскими и тайскими командами, а также бои за титулы чемпиона мира и Европы по версии Всемирного совета муайтай (WMC).

В поединке за мировой титул сойдутся российский спортсмен, возглавляющий рейтинг мировой лиги ONE FC, чемпион мира по версии WMC Бейбулат Исаев и чемпион Азии и Африки представитель Египта Ибрагим Эльсави.

«Предстоящий бой — один из ключевых в моей спортивной биографии, я горю желанием выйти на ринг. На кону стоит титул чемпиона мира! Для каждого спортсмена возможность стать лучшим — это триумф, вписывающий его имя в историю. У меня есть четкий план на поединок, и моего оппонента ждет сложное испытание. Надеюсь порадовать зрителей эффектным нокаутом. Я всегда в форме, достаточно лишь назначить дату и место боя, тем более сейчас, когда чувствую такую сильную поддержку болельщиков не только из Дагестана, но и всей России», — отметил Исаев.

За титул чемпиона Европы поборются трехкратный чемпион мира, победитель Всемирных игр Константин Шахтарин из России и чемпион Франции по кикбоксингу и муайтай Джоао Брайтон Мейбл.

«Предстоящий пятираундовый поединок станет для меня новым вызовом. Пять раундов — это действительно непросто, но сейчас идет активная подготовка к турниру, и с уверенностью могу сказать, что не намерен сдаваться.

Мой оппонент значительно превосходит меня по количеству профессиональных боев. Однако, несмотря на это, я обладаю огромным опытом выступлений в любительском спорте. Посмотрим, насколько успешным окажется мой любительский опыт на профессиональном ринге», — отметил Шахтарин.

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