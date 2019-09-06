Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели в Абу-Даби дуэль взглядов перед турниром UFC 242.

Церемония прошла без эксцессов: спортсмены посмотрели в глаза друг другу, почле чего Нурмагомедов похлопал Порье по плечу, а потом оба позировали перед фотокамерами.

Нурмагомедов и Порье подерутся 7 сентября в легкой весовой категории, их поединок будет титульным.

Утром прошло официальное взвешивание: чтобы уложиться в вес, Хабибу пришлось раздеться догола.

«СЭ» проведет прямую трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.