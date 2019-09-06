Хабиб — Порье: дуэль взглядов. Не слишком ли она спокойная?
17:35
Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели в Абу-Даби дуэль взглядов перед турниром UFC 242.
Церемония прошла без эксцессов: спортсмены посмотрели в глаза друг другу, почле чего Нурмагомедов похлопал Порье по плечу, а потом оба позировали перед фотокамерами.
Нурмагомедов и Порье подерутся 7 сентября в легкой весовой категории, их поединок будет титульным.
Утром прошло официальное взвешивание: чтобы уложиться в вес, Хабибу пришлось раздеться догола.
One last @TeamKhabib vs. @DustinPoirier faceoff.— MMA Junkie (@MMAjunkie) September 6, 2019
One. More. Sleep. ? #UFC242 pic.twitter.com/8t2Sv0GBmT
«СЭ» проведет прямую трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.
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