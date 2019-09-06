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Хабиб — Порье: дуэль взглядов. Не слишком ли она спокойная?

17:35
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Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели в Абу-Даби дуэль взглядов перед турниром UFC 242.

Церемония прошла без эксцессов: спортсмены посмотрели в глаза друг другу, почле чего Нурмагомедов похлопал Порье по плечу, а потом оба позировали перед фотокамерами.

Нурмагомедов и Порье подерутся 7 сентября в легкой весовой категории, их поединок будет титульным.

Утром прошло официальное взвешивание: чтобы уложиться в вес, Хабибу пришлось раздеться догола.

«СЭ» проведет прямую трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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