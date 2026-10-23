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Power Slap 25 Дэйн Вернс — Василий Камоцкий: результат боя Пельмень — Гавайский Хитман в Абу-Даби 23 октября 2026 года

«Пельмень» Камоцкий проиграл Вернсу в титульном бою на турнире пощечин в Абу-Даби

Сергей Филин
Дэйн Вернс и Василий Камоцкий.
Фото Кадр из трансляции

Россиянин Василий Камоцкий, известный по прозвищу Пельмень, проиграл американцу Дэйну Вернсу в титульном бою на турнире пощечин Power Slap 25.

Встреча состоялась 23 октября и стала главным событием турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

В первом раунде с Вернса сняли один балл за удар на второй отсчет вместо третьего. Во втором раунде за нарушение балл сняли с Камоцкого.

В пятом раунде Камоцкий закачался после удара соперника, но смог продолжить. Пощечина от Пельменя заставила Вернса дрогнуть, но он устоял на ногах.

После завершения пятого раунда судьи отдали победу американцу.

Первый бой Пельменя и Гавайского Хитмана состоялся в июле 2025 года и завершился победой американца.

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