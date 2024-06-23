Глава UFC прокомментировал подписание Васи Пельменя в лигу пощечин

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о Василии Камоцком по прозвищу Пельмень, которого ранее подписали в лигу пощечин Power Slap.

«Когда я начал смотреть весь этот российский и польский контент, Пельмень был первым парнем, которого я увидел, — сказал Уайт на пресс-конференции. — Он абсолютно точно тот парень, который меня в это вовлек. Мы подписали его [в лигу Power Slap], и я хочу увидеть, как он состязается».

Василий Камоцкий стал известен в России благодаря YouTube-шоу в России, где он побеждал оппонентов в поединках по пощечинам.