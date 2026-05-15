Гаджиев поделился мнением о возможном продолжении карьеры Кудряшова в единоборствах

Известный промоутер Камил Гаджиев ответил «СЭ» на вопрос о возможном продолжении выступлений экс-защитника сборной России по футболу Федора Кудряшова в единоборствах.

«Я думаю, Федя наверняка столкнулся с мыслью: «Зачем мне вообще все это было надо?» Но пройдет какое-то время и, возможно, ему снова станет интересно. Возможно, захочется вкусить это до конца. Потому что к этому бою он начал готовиться за месяц, долго он не занимался. Потренируйся он еще месяц-полтора — и бой для него сложился бы удачнее. Пока предпосылок для продолжения нет, но, возможно, мы к этому разговору еще вернемся», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее рэпер GOODY нокаутировал Кудряшова на турнире Fight Nights. Этот поединок стал для Кудряшова дебютным в ММА.