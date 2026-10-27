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Сауль Альварес — Кристиан Мбилли: дата и время боя, где смотреть трансляцию 31 октября 2026

Сауль Альварес — Кристиан Мбилли: дата и время боя

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Сауль Альварес.
Фото Getty Images

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес и представляющий Францию уроженец Камеруна Кристиан Мбилли проведут бой за титул чемпиона мира WBC во втором среднем весе. Поединок запланирован на субботу, 31 октября, в рамках боксерского вечера на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Когда начнется бой Альварес — Мбилли

По московскому времени трансляция главного события запланирована на ночь на воскресенье, 1 ноября.

Ориентир начала эфира — 03.00 мск 1 ноября. Точное время выхода Альвареса и Мбилли на ринг зависит от продолжительности предыдущих боев и отдельно не подтверждено.

Где смотреть бой Альварес — Мбилли

Официальную прямую трансляцию боксерского вечера в России не покажут. Искать трансляции можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на платформе «VK Видео».

Статистика бойцов и что на кону

36-летний Альварес подходит к встрече с профессиональным рекордом 63 победы, 3 поражения и 2 ничьи. Мексиканец выиграл 39 поединков нокаутом. В предыдущем бою в сентябре 2025 года он уступил Теренсу Кроуфорду решением судей.

31-летний Мбилли одержал 29 побед при одной ничьей. На его счету 24 победы нокаутом. Французский боксер владеет титулом WBC во втором среднем весе и проведет первую защиту полноценного чемпионского пояса.

Победитель встречи получит титул чемпиона мира WBC в весовой категории до 76,2 кг.

Бокс: расписание поединков, результаты титульных боев, статистика Сауля Альвареса и последние новости профессионального бокса

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Сауль Альварес
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