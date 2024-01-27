Эдуард Вартанян в марте проведет бой с Дамиром Исмагуловым в лиге «Наше Дело»

Бывший чемпион ACA Эдуард Вартанян проведет поединок с экс-бойцом UFC Дамиром Исмагуловым. Бой возглавит турнир «Наше Дело» 82 в марте, сообщает пресс-служба лиги.

Всего в профессиональном ММА Вартанян провел 29 поединков и одержал 25 побед. В данный момент 32-летний россиянин идет на серии из 8 побед кряду.

Исмагулов провел 27 боев, одержал 24 победы и 3 поединка проиграл. На счету 32-летнего россиянина 5 побед и 2 поражения в UFC.