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Сегодня, 19:47

Эдуард Вартанян в марте проведет бой с Дамиром Исмагуловым в лиге «Наше Дело»

Руслан Минаев
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Бывший чемпион ACA Эдуард Вартанян проведет поединок с экс-бойцом UFC Дамиром Исмагуловым. Бой возглавит турнир «Наше Дело» 82 в марте, сообщает пресс-служба лиги.

Всего в профессиональном ММА Вартанян провел 29 поединков и одержал 25 побед. В данный момент 32-летний россиянин идет на серии из 8 побед кряду.

Исмагулов провел 27 боев, одержал 24 победы и 3 поединка проиграл. На счету 32-летнего россиянина 5 побед и 2 поражения в UFC.

Дамир Исмагулов
Эдуард Вартанян
ММА
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