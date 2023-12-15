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Сегодня, 21:06

Федор Емельяненко уверен, что лидерские качества Дроздова помогут развивать ММА в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший глава Союза ММА России Федор Емельяненко лидерские качества нового главы организации Виктора Дроздова помогут популяризации смешанных единоборств в России и на международной арене.

«От всей души поздравляю Виктора Федоровича Дроздова с избранием на пост президента Союза ММА России. Знаю, что это сложная, ответственная и очень интересная работа. Ведь наш молодой вид спорта имеет огромные перспективы, а иногда и непростые ситуации. Уверен, что ваши лидерские качества и опыт помогут вам с легкостью двигаться в развитии и популяризации ММА в нашей стране и на международной арене», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

Летом 2023 года Федор Емельяненко покинул пост главы Союза ММА России. Он возглавлял организацию с момента ее создания в 2012 году.

Источник: https://tass.ru/sport/19552657
Федор Емельяненко
ММА
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