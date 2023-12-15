Федор Емельяненко отказался от должности почетного президента Союза ММА России

Бывший глава Союза ММА России Федор Емельяненко отказался от должности почетного президента организации.

«Федору Емельяненко предлагали стать почетным президентом Союза ММА России. Он отказался от предложения», — приводит слова источника ТАСС.

Летом 2023 года Федор Емельяненко покинул пост главы Союза ММА России. Он возглавлял организацию с момента ее создания в 2012 году.

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.