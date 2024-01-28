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Сегодня, 14:32

Емельяненко дал понять, что не принимал ислам: «Как истинный христианин, я обязан помочь восстановлению храма»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Александр Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Александр Емельяненко вместе с президентом Международной ассоциации бокса (IBA) Умаром Кремлевым заявили, что помогут восстановить храм Иоанна Предтечи в Москве. Тем самым российский тяжеловес дал понять о том, что не принимал ислам.

Ранее появились слухи, что во время реабилитации от алкозависимости в Ингушетии Емельяненко принял ислам. После Емельяненко посетил священные для мусульман города Мекку и Медину.

«Храм Иоанна Предтечи. Я, как истинный христианин, считаю, что должен и обязан помочь восстановлению храма для всех христиан, желающих молиться в нем. Верьте священному писанию, а не слухам», — сказал Емельяненко на совместном видео с Кремлевым в соцсетях.

В последнем поединке, который состоялся в мае прошлого года в Москве, Емельяненко болевым приемом на руку победил блогера Евгения Ершова.

Александр Емельяненко
ММА
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