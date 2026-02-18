Джон Джонс и Йоэль Ромеро примут участие в турнире IBA Bare Knuckle 4
Бывший боец UFC Йоэль Ромеро возглавит турнир IBA Bare Knuckle 4, сообщает пресс-служба организации.
Соперником Ромеро станет россиянин Вагаб Вагабов.
Соглавным событием турнира станет чемпионский поединок Тимура Мусаева и Искандера Зияева.
Величайший боец в истории UFC Джон Джонс выступит в роли соведущего вечера.
Турнир IBA Bare Knuckle 4 пройдет 28 марта в Санкт-Петербурге.
Главный кард турнира:
Йоэль Ромеро против Вагаба Вагабова — 5 раундов по 2 минуты
Тимур Мусаев против Искандара Зияева — 5 раундов по 2 минуты
Марат Исаев против Александр Хоронженко — 3 раунда по 2 минуты
Усман Странник Магомедов против Анатолия Сибирского Конора Надратовского — 3 раунда по 2 минуты
Виталий Старых против Абубакара Сулейманова — 3 раунда по 2 минуты
Гор Рокки Туманян против Данила Гатти Чижова — 3 раунда по 2 минуты
Виктор Закревский против Ярослава Crazy Slav Резеберга — 3 раунда по 2 минуты
Игорь Ингвар Димов против Самуэля Дельгадо — 3 раунда по 2 минуты
Эдуард Грек Ященин против Ясселя «El Dima» Рейеса — 3 раунда по 2 минуты
Михаил Алабугин против Магомеда Абдурахимова — 3 раунда по 2 минуты