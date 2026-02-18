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Джон Джонс и Йоэль Ромеро примут участие в турнире IBA Bare Knuckle 4

Бывший боец UFC Йоэль Ромеро возглавит турнир IBA Bare Knuckle 4, сообщает пресс-служба организации.

Соперником Ромеро станет россиянин Вагаб Вагабов.

Соглавным событием турнира станет чемпионский поединок Тимура Мусаева и Искандера Зияева.

Величайший боец в истории UFC Джон Джонс выступит в роли соведущего вечера.

Турнир IBA Bare Knuckle 4 пройдет 28 марта в Санкт-Петербурге.

Главный кард турнира:

Йоэль Ромеро против Вагаба Вагабова — 5 раундов по 2 минуты

Тимур Мусаев против Искандара Зияева — 5 раундов по 2 минуты

Марат Исаев против Александр Хоронженко — 3 раунда по 2 минуты

Усман Странник Магомедов против Анатолия Сибирского Конора Надратовского —  3 раунда по 2 минуты

Виталий Старых против Абубакара Сулейманова —  3 раунда по 2 минуты

Гор Рокки Туманян против Данила Гатти Чижова — 3 раунда по 2 минуты

Виктор Закревский против Ярослава Crazy Slav Резеберга — 3 раунда по 2 минуты

Игорь Ингвар Димов против Самуэля Дельгадо —  3 раунда по 2 минуты

Эдуард Грек Ященин против Ясселя «El Dima» Рейеса —  3 раунда по 2 минуты

Михаил Алабугин против Магомеда Абдурахимова —  3 раунда по 2 минуты

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