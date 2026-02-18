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Ронда Роузи проведет бой с Джиной Карано 17 мая

Руслан Минаев

Член Зала славы UFC, бывшая чемпионка лиги в легчайшем весе Ронда Роузи вернется в ММА и встретится с экс-претенденткой на титул Strikeforce Джиной Карано.

Их поединок запланирован на 17 мая под эгидой промоушена MVP, сообщила пресс-служба организации.

Бой пройдет в пятираундовом формате по пять минут в весовой категории до 65 кг.

Роузи 39 лет. Она является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года по дзюдо. В ММА на ее счету 12 побед (все досрочно) и 2 поражения. С 2018 по 2023 год она выступала в WWE.

Карано 43 года. Последний бой в ММА она провела в августе 2009 года. В ее профессиональном рекорде 7 побед и 1 поражение.

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Джина Карано
Ронда Роузи
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