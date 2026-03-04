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4 марта, 19:10

Лиги Force и Prime проведут первый совместный турнир

7 марта в Ростове-на-Дону пройдет турнир FORCE FC и PRIME FL. В главном событии вечера Филипп Косырев проведет поединок против Тимура Абдурахманова.

Также в рамках турнира пройдет гран-при, полуфинальные и финальная стадия которого состоятся в один вечер. Экс-чемпион Top Dog Мустафа Шарифов встретится с Вячеславом Мещеркиным, а Тигран Матевосян подерется с Яковом Букиным.

Полностью кард турнира 7 марта выглядит следующим образом:

Филипп Косырев (Москва) — Тимур Абдурахманов (Ростов)

Финал гран-при

Артем Баранов (Краснодар) — Эмир Джумабаев (Москва)

Ваге Саруханян (Сочи) — Муслим Абдулаев (Новосибирск)

Матвей Кокорев (Москва) — Семён Набокин (Волгодонск)

Андрей Ялымов (Ростов) — Игорь Иванченко (Керчь)

Тигран Матевосян (Ростов) — Яков Букин (Челябинск)

Мустафа Шарифов (Ростов) — Вячеслав Мещеркин (Омск)

Шохиджон Толибов (Ростов) — Ибрагим Балиев (Грозный)

Артем Арцыбашев (Ростов) — Магомед Балаев (Назрань)

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