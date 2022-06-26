Депутат Госдумы РФ, экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог оценил выступление российских дзюдоистов на турнире Большого шлема.

«Стоит только искренне порадоваться за наших дзюдоистов и их тренеров. Для них это долгожданный турнир после долгого перерыва, и сразу такой — успех, — сказал Дмитрий Пирог «СЭ». — Да — без флага, да — без гимна, без нашивок сборной России, но с четким понимаем, что надо делать. Нейтральный статус никаким образом не отразился на настрое наших спортсменов. Результаты говорят сами за себя. Та истерия, которая возникла по поводу разрешения Международной федерации дзюдо выступать нашей сборной, осталась позади и уже никому неинтересна. Как у нас говорят: на обиженных воду возят...».

Также Пирог отметил поддержку трибун на соревнованиях.

«Мы прекрасно видели, в какой атмосфере проходили соревнования в Монголии. Как наших спортсменов поддерживали трибуны. На церемониях награждения тоже не было никаких неприятных моментов и провокаций. Все соперники проявляли уважение и дружелюбие. Выступление россиян стало настоящим украшением турнира», — добавил он.

Российские дзюдоисты заняли первое место в медальном зачете турнира «Большого шлема» в Улан-Баторе (Монголия). Спортсмены завоевали пять золотых, две серебряные и две бронзовые награды.

Ранее Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила россиянами и белорусам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. Турнир в Улан-Баторе стал для россиян первым стартом с марта.