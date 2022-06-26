Единоборства
Новости
ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА

Сегодня, 16:26

Дзюдоистка Таймазова прокомментировала победу на турнире Большого шлема

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио дзюдоистка Мадина Таймазова прокомментировала свою победу на турнире Большого шлема в Улан-Баторе.

«До финала под каждую соперницу была своя тактика. С японкой Йоко Оно встречаюсь во второй раз. В первый раз на «Мастерсе» в Катаре я проиграла, поэтому были определенные задумки, но не все их я успела использовать. С Оно было интересно бороться, и перед схваткой мне хотелось быстрее выйти на ковер — у нас с ней свой интерес, особенные отношения. Рада, что все прошло успешно», — цитирует ТАСС Таймазову.

Ранее, 25 июня, российская дзюдоистка Таймазова в финале турнира в Монголии в весовой категории до 70 килограммов одолела японку Йоко Оно. Международная федерация дзюдо допустила российских и белорусские дзюдоистов к участию на международном турнире Большого шлема в нейтральном статусе под флагом и гимном IJF.

Источник: https://tass.ru/sport/15037287
дзюдо
0
Читайте также
Дыхательные упражнения и гимнастика для расслабления: пять техник из йоги
«Пробил ему два лоу-кика и пенальти в голову. Думал, что убил». Боксер Василий Войцеховский — о фанатском прошлом, вере и татуировке «Спаси и сохрани»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная России по дзюдо выиграла медальный зачет турнира Большого шлема в Монголии

Пирог — о выступлении российских дзюдоистов на Большом шлеме: «Результаты говорят сами за себя»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости