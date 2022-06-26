Дзюдоистка Таймазова прокомментировала победу на турнире Большого шлема

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио дзюдоистка Мадина Таймазова прокомментировала свою победу на турнире Большого шлема в Улан-Баторе.

«До финала под каждую соперницу была своя тактика. С японкой Йоко Оно встречаюсь во второй раз. В первый раз на «Мастерсе» в Катаре я проиграла, поэтому были определенные задумки, но не все их я успела использовать. С Оно было интересно бороться, и перед схваткой мне хотелось быстрее выйти на ковер — у нас с ней свой интерес, особенные отношения. Рада, что все прошло успешно», — цитирует ТАСС Таймазову.

Ранее, 25 июня, российская дзюдоистка Таймазова в финале турнира в Монголии в весовой категории до 70 килограммов одолела японку Йоко Оно. Международная федерация дзюдо допустила российских и белорусские дзюдоистов к участию на международном турнире Большого шлема в нейтральном статусе под флагом и гимном IJF.