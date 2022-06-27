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Сегодня, 14:44

Дзюдоист Тасоев рассказал, как прошел международный турнир с участием российских спортсменов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Победитель турнира Большого шлема по дзюдо в Улан-Баторе Инал Тасоев рассчитывает, что опыт проведения турнира с участием россиян станет показательным для других видов спорта.

«Нас очень хорошо встретили — подходили, фотографировались с нами, ни намека на негатив, даже наоборот. Нас поддерживали, высказывали радость, что мы, наконец, на соревнованиях. Единственный дискомфорт — это отсутствие флага и гимна, ведь стоя на пьедестале и слушая свой гимн, ты всегда ищешь глазами свой флаг. Я надеюсь, что пример дзюдо станет показательным для других видов спорта», — приводит слова Тасоева ТАСС.

Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе и под флагом Международной федерации дзюдо (IJF).

По итогам трех дней соревнований сборная России заняла первое место в медальном зачете с пятью золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами. Тасоев выиграл заключительную схватку турнира в тяжелом весе, победив в финале Роя Мейера из Нидерландов.

Источник: https://tass.ru/sport/15044231
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