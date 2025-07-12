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Бокс/ММА

12 июля 2025, 11:00

Александр Шлеменко — Гильермо Кадена: во сколько начало и где смотреть трансляцию боя SFC 11

Александр Шлеменко проведет бой против Гильермо Кадены на SFC 11 12 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Шлеменко.
Фото соцсети

Россиянин Александр Шлеменко проведет бой в средней весовой категории против Гильермо Кадены из Испании на турнире SFC 11 в субботу, 12 июля. Вечер смешанных единоборств пройдет на «G-Drive Арене» в Омске. Бой Шлеменко — Кадена ожидается после 19.00 по московскому времени (22.00 по омскому времени).

Трансляцию турнира в прямом эфире можно смотреть на телеканале «Матч Боец» и сайте matchtv.ru. На «Матч ТВ» эфир начнется в 21.30 мск. Также вечер ММА покажут в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

41-летний Шлеменко в профессиональной карьере имеет — 66 побед и 16 поражений. На счету 33-летнего Кадене — 37 побед и 24 поражения.

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Александр Шлеменко
ММА
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