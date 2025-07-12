Александр Шлеменко — Гильермо Кадена: во сколько начало и где смотреть трансляцию боя SFC 11

Россиянин Александр Шлеменко проведет бой в средней весовой категории против Гильермо Кадены из Испании на турнире SFC 11 в субботу, 12 июля. Вечер смешанных единоборств пройдет на «G-Drive Арене» в Омске. Бой Шлеменко — Кадена ожидается после 19.00 по московскому времени (22.00 по омскому времени).

Трансляцию турнира в прямом эфире можно смотреть на телеканале «Матч Боец» и сайте matchtv.ru. На «Матч ТВ» эфир начнется в 21.30 мск. Также вечер ММА покажут в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

41-летний Шлеменко в профессиональной карьере имеет — 66 побед и 16 поражений. На счету 33-летнего Кадене — 37 побед и 24 поражения.