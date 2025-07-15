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Бокс/ММА

15 июля 2025, 16:49

Монсон проведет прощальный бой 25 июля

Руслан Минаев

Боец ММА Джефф Монсон проведет прощальный бой 25 июля. Его соперником станет Максим Щербаков по прозвищу «Топор».

В своем последнем поединке в ММА Монсон завершил вничью бой против Николая Савилова 25 марта 2017 года.

В 2018 году Монсон получил российское гражданство, а спустя пять лет отказался от американского паспорта. Он переехал в Россию в 2013 году.

В смешанных единоборствах 54-летний Монсон одержал 61 победу и потерпел 26 поражений. Два поединка с его участием завершились вничью.

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