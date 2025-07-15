Монсон проведет прощальный бой 25 июля

Боец ММА Джефф Монсон проведет прощальный бой 25 июля. Его соперником станет Максим Щербаков по прозвищу «Топор».

В своем последнем поединке в ММА Монсон завершил вничью бой против Николая Савилова 25 марта 2017 года.

В 2018 году Монсон получил российское гражданство, а спустя пять лет отказался от американского паспорта. Он переехал в Россию в 2013 году.

В смешанных единоборствах 54-летний Монсон одержал 61 победу и потерпел 26 поражений. Два поединка с его участием завершились вничью.