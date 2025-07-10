Министр спорта Якутии, экс-борец Спиридонов: «Перестал смотреть ММА. Увидел, как добивали человека, — в голове что-то повернулось»

Министр спорта Якутии Леонид Спиридонов в разговоре с «СЭ» высказался о современном состоянии борьбы и смешанных единоборств. Спиридонов в 2000-х выступил на двух Олимпиадах в вольной борьбе, заняв четвертое и пятое место, представляя Казахстан.

— Сейчас за борьбой следите? Она в нужном направлении двигается? Постоянно челленджи смотрят и все такое...

— Когда я боролся, еще хуже было. В клинче за ноги брали, решали очень многое судьи. Сейчас потихоньку правила меняют. Я считаю, что к лучшему. Сейчас борьба стала более зрелищной, динамичной, нужно еще этого добавлять ради зрителей. Сейчас все делается для спортсмена, команды и определения лучшего. Если борьба чуть больше повернется к зрителям, она может подняться. Потому что борьба — один из популярных видов спорта, но я считаю, она и гуманный вид.

— Гуманный? Там нетрудно травму получить.

— А вы сравните с ММА — я тоже их смотрел раньше. Наш земляк там участвовал и проиграл. Когда он лежал, его еще добивали. После этого у меня что-то там (показывает на голову) повернулось, сейчас вообще не смотрю. UFC — это жестоко. Борьба — комплексный вид... Я так всем говорю: бег — про то, кто быстрее, шахматы — кто знает больше комбинаций и у кого лучше скорость мышления, а в борьбе проверяются все качества сразу, от силы до ума. Поэтому, когда в прошлом определяли лучших богатырей, они боролись. Это тот вид спорта, в котором ты, не унижая человека, определяешь самого сильного во всем.