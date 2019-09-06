Александр Шлеменко: «Даю процентов 80 на победу Хабиба»

Российский боец Александр Шлеменко назвал Хабиба Нурмагомедова фаворитом боя против Дастина Порье.

— Даю процентов 80 на победу Хабиба. Потому что, мне кажется, что Порье очень удобный соперник для него — думаю, что он не составит ему серьезной конкуренции, — приводит слова Шлеменко РБК. — Хабиб, скорее всего, легко сможет побороть его и будет контролировать ситуацию все пять раундов. Драться с сильными всегда проще, чем наоборот — драться со слабыми. Потому что, когда ты дерешься с сильными, на тебя никто не ставит и тебе морально проще. Но если вдруг Хабиб проиграет, то для него это будет огромным ударом.

На протяжении всей карьеры ни разу не было случая, чтобы Хабиб кого-либо недооценил. С этим у него все хорошо. Возможно, ему отец не дает расслабиться. Ко всем своим боям он всегда подходил с очень хорошей моральной готовность.

Завершить бой с Порье получится, скорее всего, в конце четвертого — в пятом раунде. Мы, скорее всего, увидим контроль в партере, контроль возле сетки, постоянные клинчи со стороны Хабиба. «Удосрочить» Порье удастся раньше только в том случае, если он вдруг устанет или ему надоест работать в этих самых клинчах.

«СЭ» проведет прямую трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.